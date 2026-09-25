Muğla'da Atatürk büstüne saldırı! Okul bahçesinden söküp götürdü

Olay, 23 Eylül'de Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulunun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, okul bahçesinde bulunan Atatürk büstü bir kişi tarafından yerinden sökülerek götürüldü.

TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen kişinin A.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, 24 Eylül'de Kötekli Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ATATÜRK BÜSTÜ YENİLENEREK YERİNE KONDU

Zarar gören Atatürk büstü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla aynı gün yenilenerek okul bahçesindeki yerine yerleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büstün yeniden yerine yerleştirildiğini belirterek, belediye personeline teşekkür etti. (ANKA)