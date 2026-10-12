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Halk TV Türkiye Öğrencilere aylık 19 bin 250 TL destek! Başvurular başlıyor

Öğrencilere aylık 19 bin 250 TL destek! Başvurular başlıyor

İŞKUR Gençlik Programı’nda yeni dönem başvuruları başlıyor. 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrılırken programa ayda 14 gün katılan gençler 19 bin 250 TL gelir desteği alabilecek.

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Öğrencilere aylık 19 bin 250 TL destek! Başvurular başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yeni dönem başvurularının başlayacağını duyurdu. Program için 150 bin üniversite öğrencisine kontenjan ayrılırken öğrencilerin günlük 1.375 lira, ayda 14 gün katılım sağlamaları halinde ise 19 bin 250 lira gelir desteği alabileceği belirtildi.

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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NDA YENİ DÖNEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı için yeni dönem başvurularının başlayacağını belirtti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında üniversite öğrencilerine yönelik programla ilgili açıklama yaptığını belirten Işıkhan, yeni dönemde 150 bin üniversite öğrencisinin programa dahil edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Öğrencilere aylık 19 bin 250 TL destek! Başvurular başlıyor - Resim : 2

ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK 1.375 LİRA GELİR DESTEĞİ

Bakan Işıkhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19.250 TL gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz.” (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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