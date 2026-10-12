Erdoğan açıkladı: 'Yarısı Bizden' kampanyasının süresi uzatıldı! İşte yeni tarih

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul’un deprem riskine dikkat çekerek vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Erdoğan, “İstanbul’da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul’a ihanet etmek olur” dedi.

“İSTANBUL’A İHANET ETMEK OLUR”

Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, İstanbul’un deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet’in emaneti olarak nitelendiren Erdoğan, kenti kentsel dönüşüm seferberliğinin merkezi olarak gördüklerini ifade etti.

Erdoğan, İstanbul’da deprem riskine karşı yürütülen çalışmaların önemine işaret ederek vatandaşlara kentsel dönüşüm konusunda gecikmeden harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

İSTANBUL’DA 1 MİLYON 7 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, Türkiye genelinde gerçekleştirilen her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul’da yapıldığını belirtti.

Erdoğan, “2012 yılından beri İstanbul'da 1 milyon 298 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuştu” dedi.

“YARISI BİZDEN” KAMPANYASININ SÜRESİ UZATILDI

İstanbul’da kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyasına da değinen Erdoğan, bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümün kampanya kapsamında dönüşüme alındığını belirtti.

Daha fazla vatandaşın desteklerden yararlanabilmesi amacıyla kampanyanın süresinin 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını açıklayan Erdoğan, konut ve iş yeri sahiplerine sağlanan desteklerin ayrıntılarını da paylaştı.

KONUT VE İŞ YERİ SAHİPLERİNE NE KADAR DESTEK VERİLİYOR?

Erdoğan’ın açıklamasına göre mevcut destek programında her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.

İş yeri sahiplerine ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

ERDOĞAN’DAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İstanbul’da yaşayan vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin." dedi. (AA)