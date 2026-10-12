Öğrenci servisi devrildi, aileler hastaneye koştu: 12 yaralı öğrenci var!
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yağmur nedeniyle yol kayganlaştı ve okul servisi devrildi. 12 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırdılar.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyünde, taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan servisin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu tam 12 öğrenci yaralandı.
YAĞMUR YOLU BUZ PİSTİNE ÇEVİRDİ
Kaza, saat 14.00 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Vezirli köyündeki Köprüce mevkisinde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında okul çıkışı öğrencileri Vezirli köyünden alıp Gürkavak köyü ve bağlı mezralara götürmekte olan 30 S 2396 plakalı öğrenci servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.
YARALI ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 12 öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ACI HABERİ ALAN AİLELER HASTANEYE KOŞTU
Kazayı haber alarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne gelen aileler, doktorlardan çocuklarının sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi aldı. (DHA)