Halk TV Türkiye Öğrenci servisi devrildi, aileler hastaneye koştu: 12 yaralı öğrenci var!

Öğrenci servisi devrildi, aileler hastaneye koştu: 12 yaralı öğrenci var! Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yağmur nedeniyle yol kayganlaştı ve okul servisi devrildi. 12 öğrenci yaralandı ve hastaneye kaldırdılar.