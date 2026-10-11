Manisa'da 11 yolcunun hayatını kaybettiği kaza için 3 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin 3 savcı görevlendirildiğini açıkladı.

"SORUŞTURMA ÜÇ CUMHURİYET SAVCIMIZ TARAFINDAN TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın üç Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.