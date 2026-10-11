Son dakika | Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada her iki sürücüye gözaltı kararı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kaza sonrası refüje ve su tahliye kanalına devrilen araçlar vinçlerle kaldırılmaya başlanırken, adli süreçte de kritik bir adım atıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla kazaya karışan 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün sürücüsü Metin Yavuz ile tahta yüklü çekicinin sürücüsü hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

BURSA’DAN DENİZLİ’DEKİ KAPLICALARA GİDİYORLARMIŞ

Faciaya ilişkin yürek burkan detaylar da ortaya çıktı. Metin Yavuz'un kullandığı tur otobüsündeki kafilenin, Bursa’dan Denizli’deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

HAREKET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

11 kişinin hayatını kaybettiği facia öncesinde, tur otobüsünün sabah saatlerinde Bursa’dan hareket ettiği ve yolcuların bindiği anlara ilişkin son güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 1 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı verileri paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18’inin orta ve 8’inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kazanın ardından yayımladığı mesajda, süreci ilgili tüm kurumlarla yakından takip ettiklerini belirterek; AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin süratle müdahale ettiğini aktardı ve hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar diledi.

MANİSA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği saat 11.11’de meydana gelen kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada; Akhisar otoban girişi yakınında Bursa-İzmir istikametinde seyreden tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazada 11 kişinin vefat ettiğini, yaralıların süratle hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

YEREL YÖNETİMLERDEN İLK DEĞERLENDİRMELER

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu: Yayımladığı taziye mesajının ardından televizyon canlı yayınına bağlanarak, 27 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğunu ve hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili: Vatandaşların yoğun kullandığı otoyolda kazanın sürücü hatasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu, otoyolda trafiğin bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandığını bildirdi.

OTOBÜS KANALA DEVRİLDİ, ÇEKİCİ TERS DÖNDÜ

Kaza yerinde tur otobüsünün bariyerleri aşarak yol kenarındaki su tahliye kanalına yan yattığı, ön camının tamamen parçalandığı ve gövdesinde ciddi hasar oluştuğu kayıtlara geçti. Tahta yüklü çekicinin ise çarpışmanın şiddetiyle otoyolun ortasında tekerlekleri havada kalacak şekilde ters döndüğü görüldü.

İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI

Olay yerine hızla intikal eden Manisa İtfaiyesi ekipleri, yan yatan otobüsün gövdesini ve pencerelerini hidrolik kesici-ayırıcı aletlerle açarak kurtarma koridoru oluşturdu. Araç içerisinde sıkışan yolcular sedyelerle kurtarılarak sağlık personellerine teslim edildi. 11 kişinin cansız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı.