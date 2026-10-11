Katliam gibi kazada yeni görüntüler: Otobüsün Bursa'dan yolcu aldığı anlar ortaya çıktı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde yaşanan kaza öncesinde tur otobüsünün Bursa'dan hareket ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı. Kayıtlarda, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği anlar görülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI: 26 YOLCU YARALANDI

Bakan Mustafa Çiftçi taziye mesajını yayımlarken süreci de yakından takip ettiklerini ifade etti:

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır.

Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.

NE OLMUŞTU?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle plakalı tur otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. (AA)