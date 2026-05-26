Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye ODTÜ'nün 70. kuruluş yılı Brüksel'de kutlanacak: Bahar Şenliği düzenlenecek

ODTÜ'nün 70. kuruluş yılı Brüksel'de kutlanacak: Bahar Şenliği düzenlenecek

Belçika’daki ODTÜ mezunları, burs fonuna katkı sağlamak amacıyla 30 Mayıs’ta Brüksel’de ODTÜ Bahar Şenliği düzenleyecek. Etkinlikte ODTÜ’nün 70. kuruluş yılı da kutlanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ODTÜ'nün 70. kuruluş yılı Brüksel'de kutlanacak: Bahar Şenliği düzenlenecek

Geliri ODTÜ burs fonuna aktarılacak şenlikte Avrupa’da tanınan müzisyenlerden Kenan Erer ve grubu sahne alacak. Program kapsamında ODTÜ Kültürü Mini Sınavı, ODTÜ ürünleri satışı ve açık artırma yer alacak.

ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki olaylarda iki kişi tutuklandıODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki olaylarda iki kişi tutuklandı

Şenliğin sonunda katılımcılar Brüksel’deki Özgürlük Meydanı’na (Place de la Liberté) “ODTÜ yürüyüşü” gerçekleştirecek.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

ODTÜ'nün 70. kuruluş yılı Brüksel'de kutlanacak: Bahar Şenliği düzenlenecek - Resim : 3

GİRİŞ ÜCRETİ 50 EURO

Boulevard Bischoffsheim, 38B - 1000 Bruxelles adresindeki Sazz n Jazz adlı mekanda yapılacak ve 18.00’de başlayacak olan yemekli geceye giriş ücretinin 50 avro olduğu belirtildi.

ODTÜ'nün 70. kuruluş yılı Brüksel'de kutlanacak: Bahar Şenliği düzenlenecek - Resim : 4

''DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ''

Organizasyon Komitesi adına yapılan açıklamada, etkinliğin hem burs fonuna katkı sağlamayı hem de ODTÜ kültürünü yurt dışında yaşatmayı amaçladığını belirtilerek, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da göz önüne alarak düzenlediğimiz etkinliklerle burs fonuna katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda ODTÜ Bahar Şenliği geleneğini yurt dışında sürdürerek mezunlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Belçika ve çevre ülkelerdeki tüm ODTÜ mezunlarını 30 Mayıs’taki Bahar Şenliği’mize bekliyoruz.” denildi.

ODTÜ'nün 70. kuruluş yılı Brüksel'de kutlanacak: Bahar Şenliği düzenlenecek - Resim : 5

Geçen yıl yapılan Bahar Şenliği’ne 100’den fazla ODTÜ mezunu katılmış ve elde edilen gelirle 8 ODTÜ öğrencisine 2025-26 eğitim döneminde burs olanağı sağlanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
ODTÜ Belçika
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro