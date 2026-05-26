ODTÜ'nün 70. kuruluş yılı Brüksel'de kutlanacak: Bahar Şenliği düzenlenecek

Geliri ODTÜ burs fonuna aktarılacak şenlikte Avrupa’da tanınan müzisyenlerden Kenan Erer ve grubu sahne alacak. Program kapsamında ODTÜ Kültürü Mini Sınavı, ODTÜ ürünleri satışı ve açık artırma yer alacak.

Şenliğin sonunda katılımcılar Brüksel’deki Özgürlük Meydanı’na (Place de la Liberté) “ODTÜ yürüyüşü” gerçekleştirecek.

GİRİŞ ÜCRETİ 50 EURO

Boulevard Bischoffsheim, 38B - 1000 Bruxelles adresindeki Sazz n Jazz adlı mekanda yapılacak ve 18.00’de başlayacak olan yemekli geceye giriş ücretinin 50 avro olduğu belirtildi.

''DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ''

Organizasyon Komitesi adına yapılan açıklamada, etkinliğin hem burs fonuna katkı sağlamayı hem de ODTÜ kültürünü yurt dışında yaşatmayı amaçladığını belirtilerek, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da göz önüne alarak düzenlediğimiz etkinliklerle burs fonuna katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda ODTÜ Bahar Şenliği geleneğini yurt dışında sürdürerek mezunlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Belçika ve çevre ülkelerdeki tüm ODTÜ mezunlarını 30 Mayıs’taki Bahar Şenliği’mize bekliyoruz.” denildi.

Geçen yıl yapılan Bahar Şenliği’ne 100’den fazla ODTÜ mezunu katılmış ve elde edilen gelirle 8 ODTÜ öğrencisine 2025-26 eğitim döneminde burs olanağı sağlanmıştı.