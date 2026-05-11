ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki olaylarda iki kişi tutuklandı
ODTÜ Bahar Şenlikleri'ndeki çıkan arbedenin ardından Emniyet 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Gözaltına alınan İlhan Kaya ve Celal Almacı tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ODTÜ’deki Bahar Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarla ilgili 6 kişinin yakalandığını ve adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.
Emniyet'ten yapılan açıklamada, Türk bayrağının milletin bağımsızlık iradesinin ve vatan mücadelesinin en büyük simgesi olduğu vurgulanmıştı.
İKİ TUTUKLAMA
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi