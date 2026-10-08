O hemşire hâkim karşısına çıkıyor! Mezarı açılan hastanın Adli Tıp raporu çıktı

Ünlülerin menajeri Selin Boronkay ile kardeşleri Sibel ve Simla Boronkay'ın, 2 Mart'ta hayatını kaybeden anneleri Yücel Boronkay'ın ölümünde ihmal bulunduğu gerekçesiyle yürüttüğü adli süreçte iddianame hazırlandı.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre; uzun süredir yatağa bağımlı şekilde hayatını sürdüren Yücel Boronkay'ın evdeki bakımından sorumlu olan hemşire G.D. hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen resmi raporun dosyaya girmesiyle birlikte hemşire hakkında doğrudan "ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla kamu davası açıldı ve yargılamanın yapılacağı ilk duruşma günü netleşti.

KAMERA KAYITLARI SAVCILIĞA TAŞINDI

2 Mart tarihinde yaşamını yitiren anneleri Yücel Boronkay'ın vefatında doğrudan bir ihmal zinciri bulunduğundan şüphelenen Boronkay kardeşler, bakım sürecini üstlenen hemşire G.D. hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Soruşturma dosyasına giren iddialara göre, evde bulunan kamera kayıtları incelendiğinde, hemşire G.D.'nin yatağa bağımlı durumdaki Yücel Boronkay'ı defalarca yere düşürdüğü tespit edildi. Kayıtlara yansıyan bu anların ardından kardeşler, annelerinin yaşamını yitirmesinde hemşirenin doğrudan ihmali ve sorumluluğu olduğunu belirterek adli mekanizmaları harekete geçirdi.

MEZAR OTOPSİ İÇİN AÇILDI, ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Ailenin suç duyurusu ve sunduğu deliller üzerine savcılık, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Yücel Boronkay'ın mezarının otopsi yapılmak üzere açılmasına (fethi kabir) karar verdi.

Fethi kabir işleminin ardından cenaze üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı Adli Tıp incelemesi tamamlanarak hazırlanan resmi rapor savcılığa ulaştırıldı. Rapordaki bulgular ve mevcut delil durumu doğrultusunda savcılık, hemşire G.D. hakkında sevk maddelerini belirleyerek iddianameyi düzenledi.

"ÖLÜME SEBEBİYET VERME" SUÇLAMASIYLA İLK DURUŞMA GÜNÜ VERİLDİ

Savcılık soruşturmasının dava aşamasına geçmesiyle, hemşire G.D.'nin "ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yargılanacağı mahkeme süreci resmen başladı.

Yücel Boronkay'ın çocukları Selin, Sibel ve Simla Boronkay'ın adalet arayışında ilk mahkeme günü belirlenirken, görülecek davada Adli Tıp Kurumu'nun tespitleri, kamera kayıtları ve hemşirenin bakım yükümlülüğündeki ihmal iddiaları mahkeme heyeti tarafından tek tek ele alınacak.