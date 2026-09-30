Nurettin Nebati AKP'li eski vekilin eleştirilerine dayanamadı! Sinirlenip herkesin ortasında cevap verdi

AKP Mersin'de İl Danışma Meclisi toplantısı düzenledi. Toplantıya kentin vekilleri ve eski vekillerinin yanı sıra il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer de katıldı.

Toplantının ana konusu AKP teşkilatlarının çalışması oldu. Kürsüye eski Mersin milletvekili Hacı Özkan çıktı. Özkan konuşmasında AKP teşkilatının çalışmalarını eleştirdi. Özkan'ın eleştirilerinin ardından kürsüye Nurettin Nebati çıktı ve yapılan eleştirilere sert şekilde yanıt verdi.

"BOŞ SÖYLEMLE OLMAZ ARKADAŞLAR"

Toplantıda konuşan Hacı Özkan, AKP teşkilatının çalışmalarını şu sözler ile eleştirdi:

"En büyük sözlerin, en samimiyeti de sokakta. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar var mıyız? Varsak eyvallah. Boş söylemle olmaz arkadaşlar. Eylemle olur, çalışmayla olur. Burada konuşmak güzeldir. Alırsın mikrofonu konuşursun. Ama sahada ne kadar varsın? Ne kadar varız?"

AKP Mersin İl Danışma Meclisi’nde eski milletvekili Hacı Özkan’ın teşkilata yönelik eleştirileri sözleri gerginliğe neden oldu.

NEBATİ’DEN ÖZKAN’A SERT YANIT: AK PARTİ TEŞKİLATLARI ÇALIŞMIYOR DİYENLERE KARŞI DURURUM

Özkan’ın teşkilatın çalışmalarını eleştiren sözlerine AKP Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yanıt verdi.

Nebati, AKP teşkilatlarının çalışmadığı kast edilen sözlere karşı duracağını ve teşkilatın çalıştığını söyledi.

Nebati, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hacı Bey, benim asla dayanamayacağım şey şudur: 'AK Parti teşkilatları çalışmıyor, sadece konuşuyor' diyenlere karşı dururum. Bizim AK Parti teşkilatı aslanlar gibi çalışıyor! AK Parti teşkilatlarına, düzgün bir şekilde çalışanlara, ter dökene, samimi bir şekilde çalışanlara, AK Parti'nin kadınına, gençliğine, yaşlısına 'Hiç kimse çalışamazsın' diyemez! Biz çalışıyoruz! Biz hep beraber biriz, birlikteyiz, hep beraber AK Partiliyiz ve Türkiye'yiz!"