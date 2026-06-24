Ne yaptılarsa çıkmadı! Çaresiz kalan sürücü yılan giren aracı tamirhaneye götürdü

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Molla Kamer köyünde yaşayan bir sürücü, köyde bir süredir park halinde bulunan otomobilini çalıştırmak istedi. Motorun bulunduğu ön bölümün altında bir yılanın girdiğini gören sürücü kendi çabalarıyla yılanı saklandığı yerden çıkarmaya çalıştı. Yılanı çıkarmayı başaramayan başaramayan araç sahibi, durumu Tuzluca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İLÇE MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine Molla Kamer köyüne gelen itfaiye ekipleri, motor bloğunun arasına sıkışan yılanı çıkarmak için uzun süre uğraş verdi, ekipler de yılanı çıkaramayınca, araç, ilçe merkezindeki bir tamirhaneye götürüldü.

PET ŞİŞEYE KONULARAK DOĞAYA BIRAKILDI

Tamirhanede vinçle askıya alınan otomobilin motor bölümündeki yılan, ekiplerin çalışmalarıyla çıkarıldı. Pet şişeye koyulan yılan, görevliler tarafından doğal hayatına bırakıldı. (DHA)