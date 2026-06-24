Aidat 20 bin TL oldu, yetmedi 100 bin TL istediler! Antalya'da lüks rezidans davalık oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan 149 dairelik lüks bir rezidansta, yönetim ile kat malikleri arasındaki aidat krizi mahkemeye taşındı. Site sakinlerinden Hediye Hin, yönetim tarafından aidat ve ek ödemelerde yapılan artışların tamamen hukuksuz olduğunu öne sürerek dava açtı.

YILLIK ÖDEME TUTARI 340 BİN LİRAYI BULDU

İddialara göre, 2025 yılında aylık 13 bin TL olan düzenli aidat ücreti, 2026 yılı itibarıyla 20 bin TL'ye yükseltildi. Yönetim, bu düzenli artışın yanı sıra ocak ayında kat maliklerinden 100 bin TL tutarında bir ek ödeme daha talep etti. Yapılan bu artışlarla birlikte bir dairenin yıllık aidat masrafının 340 bin TL gibi bir rakama ulaştığını belirten Hediye Hin, uygulanan gerçek zam oranının yüzde 118 seviyesinde olduğunu, yönetimin ise bu oranı yüzde 54 olarak açıkladığını belirtti.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Açılan davanın ilk duruşması Antalya 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, iddiaların aydınlatılabilmesi için sitenin karar defteri ile hazirun cetvelinin mahkemeye sunulmasına hükmetti. Ayrıca dosyanın bilirkişiye gönderilerek sitenin tüm mali kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesi kararlaştırıldı.

"AİDAT, BÜTÇE VE BİLANÇO OLMADAN YAPILDI"

Duruşmanın ardından yaşadığı mağduriyeti anlatan Hediye Hin, "Ocak ayında genel kurul toplantısı yapılmıştır. Karar defteri hazır bulunmamış olup, 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda ise 20 bin lira olmak üzere düzenli aidat ücreti belirlenmiştir. Belirlenen aidat, bütçe ve bilanço olmadan yapıldı. Bununla birlikte 120 bin lirayı toplayabilmek için sitede asansör, su gibi bölümlerde kısıtlama yapılmıştır. Bu nedenle sitede haklarımızdan mahrum kaldık. Hepsi de kayıt altına alındı" dedi.

Sitede belirli bir grubun ödemediği aidat borçlarının 6 milyon liraya ulaştığını ve yönetim tarafından bu borçlara indirim yapılarak uzlaşma yoluna gidildiğini ifade eden Hin, kendi ödediği paraların borcunu ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmeyeceğini dile getirdi. Hin, toplanan paraların neden faizde bekletildiğinin de mahkemede hesabını soracağını sözlerine ekledi. (DHA