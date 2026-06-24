TÜİK açıkladı: Türkiye’ye en çok göç veren ülke belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri'ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre, yurt dışından Türkiye’ye göç eden kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 25,20 oranında artış göstererek 393 bin 829 kişiye ulaştı. Ülkeye gelen bu nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında yüzde 56,6’sını erkeklerin, yüzde 43,4’ünü ise kadınların oluşturduğu görüldü. Türkiye’yi tercih edenlerin 91 bin 952’si Türk vatandaşlarından oluşurken, geri kalan 301 bin 877 kişilik büyük çoğunluğu ise yabancı uyruklu kişiler oluşturdu.

YURT DIŞINA GİDENLERİN SAYISI GERİLEDİ

Aynı dönemde Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı yüzde 5 oranında azalarak 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışına göç edenlerin yüzde 55,3'ü erkeklerden, yüzde 44,7’si ise kadınlardan meydana geldi. Türkiye’den ayrılanların 155 bin 119’unu Türk vatandaşları oluştururken, 248 bin 97’si yabancı uyruklular oldu.

Yaş grupları incelendiğinde ise Türkiye’ye göç edenlerde yüzde 16,3 ile en yüksek oran 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu grubu sırasıyla yüzde 13,7 ile 25-29 ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grupları takip etti. Türkiye’den gidenlerde ise ilk sırayı yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubundaki gençler aldı.

GÖÇÜN MERKEZİ İSTANBUL

İl bazındaki göç hareketliliğinde İstanbul her iki alanda da öne çıktı. Türkiye’ye yurt dışından gelenlerin yüzde 42,2’si yaşam alanı olarak İstanbul’u seçerken, ülkeden ayrılanların da yüzde 35,4’ü yine İstanbul’dan göç etti.

Göç trafiğinde İstanbul’un ardından en yoğun hareketlilik yaşanan diğer şehirler sırasıyla Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kayıtlara geçti. Yurt dışından Türkiye’ye gelen yabancılar arasında yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları ilk sırada yer alırken Türkiye’den ayrılan yabancı uyruklular listesinde ise yüzde 15,7’lik oranla Irak vatandaşları ilk sıraya yerleşti.