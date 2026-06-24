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Hayvanlar geri geldi, o gelmedi: Diyarbakır'da acı olay

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren ve akşam sadece hayvanların geri dönmesiyle arama çalışması başlatılan 70 yaşındaki Kadri Zengin'in kırsal alanda cansız bedeni bulundu.

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Hayvanlar geri geldi, o gelmedi: Diyarbakır'da acı olay
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Ağaçkorur Mahallesi Kom Mezrası'nda meydana gelen olayda 70 yaşındaki Kadri Zengin, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götürdü. Ancak akşam saatleri olmasına rağmen Zengin'in geri dönmemesi ve otlatmaya götürdüğü hayvanların mezraya tek başına geri dönmesi üzerine yakınları endişe yaşadı. Yaşlı adama ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Hayvanlar geri geldi, o gelmedi: Diyarbakır'da acı olay - Resim : 1

EKİPLER GECE YARISI CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

İhbarın ardından bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla kırsal alanda arama gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar neticesinde, gece saat 24.00 sıralarında acı haber geldi. Ekipler, Kom Mezrası'nın kırsal alanında Kadri Zengin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Zengin'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Hayvanlar geri geldi, o gelmedi: Diyarbakır'da acı olay - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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