Ne çiçek ne pasta… 77 yaşındaki adamın eşine hediyesi bambaşka

Aksaray’da yaşayan 77 yaşındaki çiftçi Ramazan Keser, 58 yıllık hayat arkadaşı Ümmüş Keser’e doğum gününde alışılmışın dışında bir hediye verdi. Kendi bağında yetiştirdiği üzümlerden buket hazırlayan Keser, eşine duyduğu sevgiyi yıllardır sürdürdüğü bu gelenekle gösterdi. Beş çocuk büyüten çiftin sevgisi, yıllar geçmesine rağmen ilk günkü gibi devam ediyor.

ÇİÇEK YERİNE KENDİ YETİŞTİRDİĞİ ÜZÜMLERİ HEDİYE EDİYOR

Karkın köyünde yaşayan Ramazan ve Ümmüş Keser çifti, kendi bağlarında yetiştirdikleri üzüm ve yaptıkları pekmezi satarak geçimlerini sağlıyor. 77 yaşındaki Ramazan Keser, eşinin doğum günlerinde çiçek almak yerine kendi yetiştirdiği üzümlerden buket hazırlıyor.

“EŞİMİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN BU HEDİYEYİ HAZIRLIYORUM”

Eşiyle 58 yıldır birlikte olduğunu belirten Ramazan Keser, evlilikleri boyunca birbirlerini üzmemeye özen gösterdiklerini söyledi.

Eşinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Keser, “Eşimi mutlu etmek için elimden geleni yaparım. Doğum günlerinde hediyesini eksik etmem. Ben çiçeği de pastayı da bilmem; ancak eşimi çok sevdiğim ve ona değer verdiğim için bu hediyeyi hazırlıyorum. Eşim bu hediyemden çok mutlu ve memnun oluyor.” dedi.

“ÖMRÜM YETTİKÇE BU GELENEĞİ SÜRDÜRECEĞİM”

Beş çocuk büyütüp hepsini evlendirdiklerini anlatan Keser, artık eşiyle baş başa kaldıklarını belirtti. Eşinin mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini söyleyen Keser, üzüm buketi geleneğini sürdürmek istediğini dile getirdi.

Keser, “Onun mutluluğunu gördüğüm için de her yıl bu geleneği sürdürüyorum. 5 çocuğumuzu büyüttük, hepsini evlendirdik. Şimdi eşimle baş başa kaldık. Bu geleneği de ömrüm yettiğince sürdürmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. (DHA)