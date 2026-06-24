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Halk TV Türkiye NATO zirvesi öncesi utanç verici hazırlık: Gecekonduların önüne set çekildi

NATO zirvesi öncesi utanç verici hazırlık: Gecekonduların önüne set çekildi

Ankara’da NATO zirvesi öncesi peş peşe alınan önlemler tartışma yaratmaya devam ediyor. Protokol güzergahındaki gecekonduların önüne büyük reklam panolarından set çekildi.

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NATO zirvesi öncesi utanç verici hazırlık: Gecekonduların önüne set çekildi
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Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi öncesinde, başkent genelinde adeta fiili bir olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına geçilmeye hazırlanırken, peş peşe alınan "önlemler", yeni yasak ve düzenlemeler kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor.

GECEKONDULARIN ÖNÜNE BÜYÜK REKLAM PANOLARI ÇEKİLDİ

Ankara'da, zirveye katılacak olan liderlerin, özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kentte koşu yapma ihtimaline karşı yoksul vatandaşların yaşadığı bakımsız binaları boyama işlemine girişildi.

Çalışmalar sadece boyama ile sınırlı kalmadı. Sol Haber'in edindiği yeni bilgilere göre, binaların durumunu tamamen kamufle etmek amacıyla önlerine büyük panolar yerleştirilmeye başlandı.

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UTANÇ VERİCİ HAZIRLIK

Kent sakinlerinin yaşam alanlarını adeta duvarlarla ören bu panolu ve setli önlemler, kentin gerçeğini gizlemeye yönelik utanç verici bir kamufle çabası olduğu gerekçesiyle tepki çekiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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