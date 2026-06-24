NATO tedbirleri ve gözaltılara sert tepki: 'Ankara'yı boşaltalım, herkes köyüne gitsin'

TBMM Genel Kurulu'nda NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler ve gözaltı kararları muhalefetin gündemindeydi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Ankara'da alınan yoğun güvenlik ve idari tedbirler ile peş peşe gelen gözaltı kararlarını eleştirirken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise NATO Zirvesi nedeniyle Meclis çalışmalarının aksatıldığını ve Türkiye'nin "OHAL rejimine" sürüklendiğini söyledi.

EKMEN: "ANKARA'YI BOŞALTALIM, HERKES KÖYÜNE GİTSİN"

"Bu kadar idari ve adli tedbirlerin başka bir ülkede alındığına dair hiçbir emare elimizde yok" diyerek eleştiren Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da alınan tedbirleri şu sözlerle açıkladı:

"Bu kadar idari ve adli tedbirlerin başka bir ülkede alındığına dair hiçbir emare elimizde yok" diyerek eleştiren Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da alınan tedbirleri eleştirerek, "Buradan iktidara seslenmek istiyorum: Aslında bu kadar yorulmanıza ve vatandaşı da bu kadar yormanıza gerek yok. Geliniz, NATO Zirvesi boyunca Ankara'yı tahliye edin. Ankara'yı boşaltalım, herkes köyüne gitsin, köyüne gidemeyen devletin tahsis edeceği yazlıklara gitsin ve bu Ankara'da, bu bir hafta içerisinde siz de misafirlerinizi arzu ettiğiniz bir şekilde ağırlayın. Bu kadar idari ve adli tedbirlerin başka bir ülkede alındığına dair hiçbir emare elimizde yok"

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU TELAŞ, DOSTUNUZ TRUMP'IN GELMESİNDEN Mİ KAYNAKLI"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, yaklaşan NATO Zirvesi nedeniyle alınan idari kararlara değindi. Türkiye'nin daha önce de NATO'ya ve birçok olağanüstü organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade eden, "bütün bunlar yetmiyormuş gibi her sabah uyandığımız gözaltı kararları" diyerek gözaltıları da eleştiren Ekmen, şunları söyledi:

"Acaba diyoruz, bu heyecan, bu telaş NATO'dan çok sevgili dostunuz Trump'ın gelmesinden mi kaynaklı? Trump'ı ağırlamanın heyecanı mı var? Bu açlık ve yokluk döneminde 10 milyarı aşkın bedelle yapılan hava limanları, yol üstündeki binaların boyanması, bütün memurlara idari izin verilmesi, bütün bunlar yetmiyormuş gibi her sabah uyandığımız gözaltı kararları... Bakınız, Ankara'da 241 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 209 kişi için de bu uygulanmış, diğerlerini de bulunca gözaltına alacaklardır. İstanbul merkezli başka bir dosyada 24 kişi daha gözaltında, toplam 233 kişi."

"TRUMP ANKARA'YA GELECEK DİYE ANAYASA'YI GEÇİCİ OLARAK YÜRÜRLÜKTEN Mİ KALDIRDINIZ?"

Gözaltı listesinde avukatlar, akademisyenler, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve TEMA Vakfı ile bağlantılı isimlerin de bulunduğunu belirten Ekmen, "Hani, bazı aktivist gruplar gerçekten sosyal açıdan duyarlıdır, sürekli onları sahada görürüz. Buna dair Emniyette bir endişe ve telaş uyanmış olabilir ama TEMA Vakfıyla bağlantılı kişilerin bu listeye nasıl girdiğini gerçekten merak ediyoruz. İktidara soruyoruz: Trump Ankara'ya gelecek diye Anayasa'yı geçici olarak yürürlükten mi kaldırdınız? Yabancı liderler Ankara'ya inecek diye bu ülkenin öz evladı, vatandaşları basın açıklaması yapamayacak mı? Pankart açamayacak, yürüyemeyecek mi? Trump'ın konvoyu rahat geçsin diye bütün bir Ankara'yı evine hapsetmeyi planlıyorsunuz ki açıklanan yol güzergahları bunu açıkça işaret ediyor." dedi.

"TÜRKİYE BİR OHAL VE SIKIYÖNETİM REJİMİNE SÜRÜKLENİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerini eleştirdi.

Daha önce birçok ülkede düzenlenen NATO zirvelerinde benzer uygulamaların görülmediğini savunan Emir, "Bilim insanlarını, gazetecileri, aktivistleri gözaltına alıyorlar, Ankara'da hayatı felç ediyorlar. NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek Türkiye bir OHAL ve sıkıyönetim rejimine sürükleniyor" ifadelerini kullandı.

"KİMDEN KORKUYORSUNUZ?"

Meclis çalışmalarının zirve nedeniyle aksatıldığını söyleyen Emir, "Burada her gün geç saatlere kadar çalışalım diyorsunuz ama NATO Zirvesi olacak diye Meclisi kapatıyorsunuz. Kimden korkuyorsunuz? Türkiye'yi bir OHAL rejimine teslim ettiniz ve bunu da Trump'a şirin görünmek için yapıyorsunuz. Bu tutumu şiddetle kınıyoruz" dedi. (ANKA)