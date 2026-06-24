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NATO'dan bağımsız medyaya ret

7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini takip etmek isteyen bağımsız medya kuruluşlarına art arda ret yanıtı geldi.

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NATO'dan bağımsız medyaya ret
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Özel- Halktv.com.tr - Uğur Ergan

NATO’nun 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak zirvesini izlemek isteyen Türkiye’deki bağımsız medyaya ittifakın Brüksel’deki akreditasyon merkezi izin vermedi.

NATO’ya başvuru yapan aralarında HALK TV, Halktv.com.tr, Cumhuriyet, Nefes, Sözcü, Birgün, Evrensel, ANKA Haber Ajansı, İlke TV, Yetkinreport, Medyascope’un da bulunduğu yazılı ve görsel yayın organlarının Ankara zirvesini izleme başvurularına olumsuz yanıt verildi.

NATO’dan gelen yanıtta, “Başvurunun reddedildiği” bildirilirken, bunun gerekçesinin sorulmaması istendi ve zirveyle ilgili tüm bilgi ve gelişmelerin NATO’nun resmi internet sitesinden takip edilebileceği belirtildi.

NATO'dan bağımsız medyaya ret - Resim : 1

ÇİN MEDYASINA DA AMBARGO

Ret yanıtı alanlardan biri de Türkiye’de temsilciliği bulunan China Media Group oldu.

Başkent kulislerinde, NATO’nun muhalif ve bağımsız medyanın akreditasyon talebini reddetmesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın etkili olduğu iddia edilirken, Dışişleri kaynakları bunun doğru olmadığını ileri sürdüler.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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