NATO'dan bağımsız medyaya ret

Özel- Halktv.com.tr - Uğur Ergan

NATO’nun 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak zirvesini izlemek isteyen Türkiye’deki bağımsız medyaya ittifakın Brüksel’deki akreditasyon merkezi izin vermedi.

NATO’ya başvuru yapan aralarında HALK TV, Halktv.com.tr, Cumhuriyet, Nefes, Sözcü, Birgün, Evrensel, ANKA Haber Ajansı, İlke TV, Yetkinreport, Medyascope’un da bulunduğu yazılı ve görsel yayın organlarının Ankara zirvesini izleme başvurularına olumsuz yanıt verildi.

NATO’dan gelen yanıtta, “Başvurunun reddedildiği” bildirilirken, bunun gerekçesinin sorulmaması istendi ve zirveyle ilgili tüm bilgi ve gelişmelerin NATO’nun resmi internet sitesinden takip edilebileceği belirtildi.

ÇİN MEDYASINA DA AMBARGO

Ret yanıtı alanlardan biri de Türkiye’de temsilciliği bulunan China Media Group oldu.

Başkent kulislerinde, NATO’nun muhalif ve bağımsız medyanın akreditasyon talebini reddetmesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın etkili olduğu iddia edilirken, Dışişleri kaynakları bunun doğru olmadığını ileri sürdüler.