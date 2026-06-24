Tavuk operasyonu AKP'de bardağı taşıran son damla olmuş: Şikayet eden edene

Tavuk eti üreten firmalara yönelik operasyonda Türkiye'nin ünlü 13 firmasına kayyum kararı verilirken firmaların itirazını kabul eden mahkeme 7 günde uygulamadan vazgeçti. Tavuk fiyatları gerekçe gösterilerek yapılan operasyonun ardından AKP kulislerinde partisi içindeki bir süredir devam eden “güç kavgasının” son kurbanının tavuk üreticileri olduğu konuşulmya başlandı.

İktidarda yaşanan bürokrasiye atananlar ile sandıktan çıkan seçilmişlerin arasındaki "eski ekip ile yeni ekip çatışması", ekonomik problemlerden, CHP operasyonuna oradan tavuk operasyonuna kadar her konuda ortaya çıkmaya başladı.

TAVUK OPERASYONU AKP'DE BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMUŞ

Nuray Babacan'ın Nefes'teki kulis haberine göre, iktidar içindeki operasyonel mekanizmalar sessiz ve derinden gitmeyi tercih ederken, olup bitene seyirci kalan birçok AKP'li yönetici yaşananları ancak kamuoyuyla birlikte öğrenebiliyor. Durumu erkenden fark edip sürece müdahale etmek isteyen partililerin girişimleri ise genellikle sonuçsuz kalıyor.

Tavuk operasyonu AKP içindeki bu kopuklukta bardağı taşıran son damla olurken ellerindeki gücün kayıp gittiğini hisseden iktidar mensupları, artık muhalefet milletvekilleri gibi tepki gösterip serzenişte bulunmaya başladı. Aralarındaki tek fark ise, muhalefetin adıyla sanıyla konuşurken, AKP'lilerin kulislerde sadece "isimsiz kaynaklar" olarak ses yükseltebilmesi.

İlgili kurumları ve mevcut yasaları tamamen devre dışı bırakarak adeta bir gövde gösterisine dönüşen tavuk operasyonu, arka planındaki bu güç savaşı nedeniyle oldukça manidar bir tablo ortaya çıkardı.

ŞİKAYET EDEN EDENE

Tavukçulara yönelik operasyonda ölçünün kaçtığı kabul edilse de bu süreç, gıda sektöründe yıllardır eksik bırakılan yapısal sorunları yeniden tartışmaya açtı. Haksız rekabetin önlenmesi, fiyat lobilerinin ortadan kaldırılması ve hal mafyasıyla mücadele amacıyla hazırlanan yasa taslaklarının nasıl hasıraltı edildiği bir kez daha hafızalarda tazelendi.

İktidar partisinde bugüne kadar tam 4 bakan değiştiren Hal Yasa Taslağı ve fiyat manipülasyonlarını engellemeyi öngören yasal düzenlemeler, kolay para kazanan lobilerin devreye girmesiyle sürekli askıya alındı.

Bugün sadece tavuk üreticileri değil; kırmızı et ve yumurta lobileri, hal mafyası ve zincir marketlerin kendi aralarında fahiş fiyat belirleme politikaları gibi kronikleşen sorunlar hala çözüm bekliyor. Bu süreçte Tarım Bakanlığı ise denetleyici bir kurum olmaktan uzaklaşarak, sadece piyasa açığına göre ithalatı organize eden bir yapıya büründü.

AKP kulislerinde tavuk operasyonundaki aşırı güç kullanımı nedeniyle havanın oldukça tatsız olduğu belirtiliyor. Bazı partililer, "Bizim arkadaşlar devreye girmeseydi rezalet daha da büyüyecekti" diyerek sürecin yönetim biçimini eleştiriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı ya da gıda üreticileri gibi farklı alanların yanı sıra lokanta sahiplerinden esnafa kadar yükselen çığ gibi şikayetler parti kurmayları tarafından da yakından takip ediliyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre, bir AKP'li siyasetçi yaşadığı somut bir diyaloğu şu sözlerle aktarıyor:

“AKP’ye yakınlığı ile tanınan bir zincir lokantanın sahibi, ‘Artık benden size oy yok’ dedi. Onun asıl derdi vergiler. Üç lokantası var, 235 kişiyi istihdam ediyor. Gece üçte eve gidip sabahın köründe kalktığını, yüksek maliyetler nedeniyle kazancının yarı yarıya azaldığını, kalan kazancın yarısını da devletin vergi olarak aldığını anlattı. Kendisini ilk kez bu kadar kızgın gördüm…”

Bugün gelinen noktada esnaf yüksek vergilerden, kurallara uyan dürüst üretici kolay kazanç peşinde koşan lobilerden, çiftçi ise ürününe üç kuruş verip on katına satan tefecilerden şikayetçi.