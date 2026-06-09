Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların mangal sezonunu açmasını fırsat bilen piyasadaki bazı aracılar ve perakendeciler, beyaz et fiyatlarını suni gerekçelerle astronomik seviyelere tırmandırdı.

Üretim maliyetlerini doğrudan etkileyen akaryakıt, enerji, yem veya işçilik gibi temel girdilerde hiçbir artış yaşanmamasına rağmen, mart ve nisan aylarındaki etiketler ile haziran ayı tavuk ve tavuk bölümleri fiyatları arasındaki uçurum fırsatçılığın boyutunu gözler önüne serdi.

TAVUK KANAT FİYATI 2 KATINA ÇIKTI!

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, ilkbahar döneminde kilogramı ortalama 220 lira seviyelerinde olan ızgaralık kanat fiyatı, iki ay içinde yüzde 115 oranında fahiş bir artış kaydederek 450 liralara kadar çıktı. Tavuk pirzolada ise fiyatlar 165 lira seviyelerinden 260 liralara kadar tırmanarak yüzde 55 zamlandı.

Yaşanan bu artışların hiçbir ekonomik mantıkla açıklanamayacağını belirten Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiriciler Genel Başkanı Nihat Çelik, mangal sezonunun başlamasının fırsatçılar için bir bahane olarak kullanıldığını vurguladı. Çelik, geçmişte ihracat kapıları kapandığında zarar ettiklerini belirterek yardım isteyen kesimlerin, bugün iç piyasa canlandığında tüketiciyi mağdur etmesini sert bir dille eleştirdi.

Ürün Mart - Nisan Fiyatı (TL/Kg) Haziran Fiyatı (TL/Kg) Bütün Tavuk 95 - 110 135 - 160 Izgaralık Kanat 190 - 220 280 - 450 Tavuk Pirzola 150 - 160 200 - 240 Baget 120 - 130 145 - 180

Mangalın tadını kaçıran zamları toptancılara yükleyen kasaplar stok iddiasında bulundu

Fiyat artışları, tüketiciyi olduğu kadar mahalle esnafını da çaresiz bıraktı.

Vatandaşla sürekli karşı karşıya geldiklerini ve vitrine ürün koyarken mahcup olduklarını belirten kasaplar, asıl sorunun büyük aracı tedarikçilerden kaynaklandığını ifade ediyor. İstanbul’da kasaplık yapan esnaflar, büyük toptancıların daha yüksek kâr elde etmek amacıyla piyasaya ürün vermeyi yavaşlatarak yapay bir stokçuluk yarattığını ve etiketleri sürekli yukarı çektiğini söylüyor.

TAVUĞUN KENDİSİNİ DE 3'E KATLADI

Bütün tavuk fiyatlarında ortalama yüzde 45-60 civarında bir artış gözlemlenirken, asıl büyük vurgun doğrudan mangallık olarak talep gören parçalanmış ürünler üzerinden yapılıyor.

Sektördeki bazı fırsatçılar, kanat kilogramı 130 lira seviyelerinde olan bütün tavuğu parçalayıp "işçilik" bahanesine sığınarak asılsız fiyat katlamalarına gidiyor.

Yaşanan bu haksız fiyat artışları ve tüketici mağduriyetine karşı Ticaret Bakanlığı ekipleri saha denetimlerini aralıksız şekilde hızlandırdı.

MANGALIN TADI KAÇTI

Mangal sezonunun açılmasıyla birlikte yükselişe geçen tek kalem beyaz et olmadı; piknik malzemeleri de bu fırsatçılıktan payını aldı.

Yapılan fiyat karşılaştırmalarına göre piknik ekipmanlarındaki artış tablosu şu şekilde: