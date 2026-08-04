NATO tutuklularından haber var: Madencilere verdiğimiz desteği dosyaya eklediler

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nden önce tutuklananlar hâlâ cezaevinde bulunuyor. Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklular mektup gönderdi.

Gazeteci İsmail Arı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta kadın tutuklular, savcının kendilerine madencilere verdikleri desteği sorduğunu belirtti.

"MADENCİLERE VERDİĞİMİZ DESTEĞİ DOSYAYA EKLEDİLER"

"Bizleri NATO Ankara'ya geliyor diye hukuksuzca tutukladılar. Ancak savcı 'Madencilerin eylemlerine' destek verdiğiniz fotoğrafları gösterdi ve bunu suçmuş gibi dosyamıza koydular." diyen NATO tutukluları, hakları için direnişlerini sürdüren madencilere desteklerini sürdürdüklerini şöyle ifade ettiler:

"Her şeye rağmen alınteri için mücadele eden madencilerin haklı direnişlerini Sincan Kadın Hapishanesinden selamlıyoruz. Dünyayı ürettiğimiz ellerimizle yaratacağımız yeni bir dünya var!"