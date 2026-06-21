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NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

NATO Parlamenter Zirvesi, 28–29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirveye, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak.

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NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 28–29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

TBMM'den yapılan açıklamaya göre; Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO’ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul’da buluşacak. İstanbul’daki Zirve’ye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılımı bekleniyor.

ABD VE BELÇİKA’DAN SONRA ÜÇÜNCÜ ZİRVE

Toplantının, müttefik ülkeler arasında parlamenter eş güdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor. İstanbul’daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika’da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü olma özelliği taşıyor.

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ERDOĞAN'IN KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı, 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleşecek. Toplantıda, meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla buluşması ve hitapta bulunması bekleniyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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