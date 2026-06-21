NATO zirvesi öncesi Ankara'da eylem kararı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi'ne karşı 5 Temmuz'da Ulus'ta bulunan 1. TBMM Binası önünde açıklama yapacaklarını duyurdu. HKP Genel Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, zirvenin Ankara'da düzenlenmesinin taşıdığı anlama dikkat çekildi.

"BOP'U HAYATA GEÇİRMENİN YOLLARINI KONUŞMAK İÇİN GELİYORLAR"

Parti genel merkezinden yayımlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Baş eğmeyi boyunduruktan ağır kabul eden, antiemperyalist birinci ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın önderleri Mustafa Kemal'lerin, İsmet İnönü'lerin, birinci kuvayi milliyecilerin karargahı olan, tam bağımsızlık için verilen ve dünyada ilk olarak zaferle taçlanan ulusal Kurtuluş Savaşı'mıza genelkurmaylık yapmış olan Birinci Meclis'in yani gerçek gazi meclisimizin bulunduğu Ankara'ya geliyorlar. Laik Cumhuriyet'imizin Başkenti Ankara'da laik Cumhuriyet'imize son darbeyi indirmenin planlarını yapmak üzere geliyorlar. Ülkeleri bölüp parçalamak için, onun planlarını yapmak için geliyorlar. Ülkemiz için yeni sevr demek olan BOP'u hayata geçirmenin yollarını konuşmak için geliyorlar."

BİRİNCİ MECLİS'İN ÖNÜNDE BULUŞMA ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında, yurttaşlara eylem adresi olarak tam bağımsızlığın simgesi olarak nitelendirilen Ulus'taki Birinci Meclis gösterildi. Tarih ve saat bilgisinin paylaşıldığı bölümde şu sözler kullanıldı:

"Kanlı zalimlere 'dur' demek için, 'vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeğdir' demek için, 'bu vatan, bu halk sahipsiz değil', demek için, 'Katil ABD ülkemizden, bölgemizden defol', demek için, antiemperyalist birinci Kurtuluş Savaşı'mıza genelkurmaylık yapmış, tam bağımsızlığımızın simgesi, Ankara Ulus'ta bulunan Birinci Meclis'in önünde 5 Temmuz Pazar Günü saat 14.00'te buluşuyoruz."

"KUVAYİ MİLLİYE GELENEĞİNİ KUŞANMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

HKP'nin bildirisi, halkı NATO'ya ve emperyalizme karşı harekete geçmeye davet eden şu ifadelerle sona erdi:

"Halkımızı; insan soyunun başdüşmanı ABD ve AB emperyalistlerinin suç ve katliam örgütü NATO'ya, bağımsızlığımıza kasteden bu haydutlara karşı kuvayi milliye geleneğini kuşanmaya çağırıyoruz." (ANKA)