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Halk TV Türkiye NATO operasyonlarında alınan 33 kişinin tutuklanması istendi

NATO operasyonlarında alınan 33 kişinin tutuklanması istendi

NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Tutuklama istemiyle sevk edilenler arasında ÇHD İstanbul Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan ile avukat Yunusemre Işık da var.

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NATO operasyonlarında alınan 33 kişinin tutuklanması istendi

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 43 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

NATO OPERASYONLARINDA ALINAN 33 KİŞİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) yaptığı açıklamaya göre, gözaltındaki 43 kişiden 33'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NATO operasyonlarında alınan 33 kişinin tutuklanması istendi - Resim : 1

Tutuklama istemiyle sevk edilenler arasında ÇHD İstanbul Şube Başkanı avukat Ezgi Önalan ile dernek üyesi avukat Yunusemre Işık da bulunuyor.

NATO operasyonlarında alınan 33 kişinin tutuklanması istendi - Resim : 2

Operasyon kapsamında 5 Temmuz'da düzenlenen şafak baskınlarında, Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyeleri, Devrimci Hareket okurları ve çalışanları, gazeteciler Buse Söğütlü ile Ceren Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 43 kişi gözaltına alınmıştı.

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Soruşturma kapsamında şüphelilerin adli süreçleri devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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