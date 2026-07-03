Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye NATO için 1.5 milyon kişi arandı 4 bin kişi yakalandı

NATO için 1.5 milyon kişi arandı 4 bin kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Liderler Zirvesi öncesinde kent genelinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen uygulamalarda 1,5 milyondan fazla kişi ile sorgulanırken, 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
NATO için 1.5 milyon kişi arandı 4 bin kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

NATO için 1.5 milyon kişi arandı 4 bin kişi yakalandı - Resim : 1

Ekipler tarafından halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi.

Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

NATO için 1.5 milyon kişi arandı 4 bin kişi yakalandı - Resim : 2

Rusya NATO üyesi ülkeyi nükleer hedef listesine aldı!Rusya NATO üyesi ülkeyi nükleer hedef listesine aldı!

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YÜKSEK, DENETİMLERE KATILDI

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik uygulamalarına katılarak denetimlerde bulundu.

NATO için 1.5 milyon kişi arandı 4 bin kişi yakalandı - Resim : 4

Uygulama noktalarını ziyaret eden Yüksek, çalışmaları yerinde inceleyip görevli personelle bir araya geldi. Vatandaşlarla da sohbet eden Yüksek, güvenlik tedbirlerine sağlanan destek ve iş birliği nedeniyle teşekkür etti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
NATO Ankara
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro