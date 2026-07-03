Rusya NATO üyesi ülkeyi nükleer hedef listesine aldı!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya'nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırma kararını değerlendirdi. Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın bu adımının ülke için sonuçlarını sert bir dille ifade etti.

Medvedev, "Karar, Finlandiya açısından yalnızca bir şeyi değiştirdi. Ülke, artık Rusya'nın nükleer hedef listesinde" dedi.

MEDVEDEV: FİNLANDİYA NÜKLEER HEDEF LİSTESİNDE

Medvedev, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karar, Finlandiya açısından yalnızca bir şeyi değiştirdi. Ülke, artık Rusya'nın nükleer hedef listesinde. Sevin Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız."

NE OLMUŞTU?

Finlandiya parlamentosu, 17 Haziran'da aldığı kararla nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı. Bu karar, Finlandiya'nın NATO üyeliği sonrası güvenlik politikasında önemli bir değişiklik olarak değerlendirilmişti. Medvedev'in bu açıklaması, Finlandiya'nın kararının ardından Moskova'dan gelen ilk doğrudan nükleer tehdit oldu.

(AA)