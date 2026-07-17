Narkotik köpekleri uyuşturucu deposunu patlattı 2 kişi tutuklandı

Edirne'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışa hazırlanıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda narkotik köpekleri ile aram yapıldı. Aramada, satışa hazır şekilde fişeklenmiş 82 parça halinde toplam 67,53 gram kokain ile 20 parça halinde toplam 85,74 gram skunk, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira, 500 ABD doları ile 295 avro ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.C.S., U.A., M.A. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ve A.E., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)