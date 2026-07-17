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Halk TV Türkiye Narkotik köpekleri uyuşturucu deposunu patlattı 2 kişi tutuklandı

Narkotik köpekleri uyuşturucu deposunu patlattı 2 kişi tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin yaptığı aramada fişeklenmiş 82 adet toplam 67,53 gram kokain, 20 adet toplam 85,74 gram skunk, hassas terazi bulundu.

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Narkotik köpekleri uyuşturucu deposunu patlattı 2 kişi tutuklandı
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Edirne'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik köpekleri uyuşturucu deposunu patlattı 2 kişi tutuklandı - Resim : 1

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışa hazırlanıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpekleri uyuşturucu deposunu patlattı 2 kişi tutuklandı - Resim : 2

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Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda narkotik köpekleri ile aram yapıldı. Aramada, satışa hazır şekilde fişeklenmiş 82 parça halinde toplam 67,53 gram kokain ile 20 parça halinde toplam 85,74 gram skunk, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira, 500 ABD doları ile 295 avro ele geçirildi.

Narkotik köpekleri uyuşturucu deposunu patlattı 2 kişi tutuklandı - Resim : 4

Operasyonda gözaltına alınan A.C.S., U.A., M.A. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ve A.E., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Emniyet
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