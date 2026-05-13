Narkotik köpeği 'Zeus' nokta atışı yaptı: Zehir taciri tutuklandı

Kars’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen başarılı operasyonda, narkotik dedektör köpeği 'Zeus' zehir tacirlerine geçit vermedi. Şehir merkezindeki bir iş yerine yapılan baskında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ZEUS’UN HASSAS BURNUNDAN KAÇMADI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerini takibe aldı.

"TOPLAM 205,86 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ"

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği Zeus da görev aldı. Zeus’un dükkan içerisinde bir noktaya yoğun tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, gizli bölmelere saklanmış iki parça halinde toplam 205,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan hakim karşısına çıkarıldı.

BİR ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda şüphelilerden 42 yaşındaki Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)