Narin Güran’ın babası kararını açıkladı: 19 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı'na yürüyecek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünün üzerinden tam 2 yıl geçti. Cinayet dosyasının yeniden değerlendirilmesini isteyen baba Arif Güran, Diyarbakır’dan Ankara’ya, Cumhurbaşkanlığı’na yürüyeceğini duyurdu.

ARİF GÜRAN ANKARA’YA YÜRÜYECEK

Baba Arif Güran, dosyanın yeniden ve tarafsız biçimde ele alınması amacıyla “Narin ve Ailesi İçin Adalet Platformu” olarak Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyeceklerini duyurdu. Yürüyüş, 19 Eylül Cumartesi günü Narin’in kabri başında yapılacak açıklamayla başlatılacak ve Ankara'da Cumhurbaşkanlığı önünde son bulacak.

Yürüyüşün sonunda Narin için adalet çağrısı yapılacak.

CİNAYETİN ÜZERİNDEN TAM 2 YIL GEÇTİ

Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 18 Eylül günü mahalleye yakın Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan korkunç cinayetin üzerinden tam iki yıl geride kaldı.

MAHKEME AİLEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİP DAVAYI KARARA BAĞLAMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından açılan dava, 28 Aralık 2024'te karara bağlandı. Mahkeme; Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası verdi.

Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise ilk olarak "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY AİLENİN CEZASINDAN SONRA NEVZAT BAHTİYAR İÇİN KARARI BOZDU

Yargıtay, Güran ailesine verilen cezaları onadı; ancak sanık Bahtiyar'ın kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanması gerektiğini belirterek hakkındaki kararı bozdu. Bozma kararı üzerine yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezası aldı.

AİLENİN "FAİLİ MEÇHUL" BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Güran ailesi, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına başvurarak cinayetin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınmasını talep etmişti. Ancak Bakanlık, cinayetin "faili meçhul" olduğunu gösteren veya dosyanın yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir olgu bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

Sanıklar hakkında mahkumiyet kararları verilmesi ve bu hükümlerin Yargıtay tarafından onanmış olması da ret gerekçeleri arasında yer aldı. (ANKA)