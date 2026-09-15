2,9 milyon kez izlenmişti: Şeytantepe belgeseline erişim engeli geldi

140journos tarafından hazırlanan ve Narin Güran cinayeti ile yargılama sürecini konu alan “Şeytantepe” belgeseli, YouTube’da 2,9 milyon kez izlenmesinin ardından milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve YouTube’dan kaldırıldı.

2,9 MİLYON KEZ İZLENEN BELGESEL YOUTUBE’DAN KALDIRILDI

Narin Güran cinayeti ve yargılama sürecini konu alan “Şeytantepe” belgeseli 140journos tarafından hazırlandı.

YouTube’da 2,9 milyon kez izlenen belgesel, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve platformdan kaldırıldı.

BİLİRKİŞİ TUNCAY BEŞİKÇİ’NİN X HESABI DA ENGELLENDİ

Narin Güran cinayeti davasında bilirkişi olarak görev yapan ve “Şeytantepe” belgeselinde de görüşlerine yer verilen Tuncay Beşikçi’nin X sosyal medya hesabı da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Beşikçi’nin X hesabı Türkiye’den görünmez kılındı.

BELGESELİN İNTERNET SİTESİNDEKİ SAYFASI DAHA ÖNCE ENGELLENMİŞTİ

“Şeytantepe” belgeselinin 140journos.com’daki sayfası ise daha önce erişime engellenmişti. Sayfa, Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/6297 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.