Narin Güran'ın babası Arif Güran Ankara'ya yürüyor: Kızımın hakkı yerdedir

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının dosyasına ilişkin adalet talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek amacıyla Ankara'ya yürümeye başladı.

Güran, yürüyüşünün startını Narin'in mezarından verdi. Yaklaşık bin kilometrelik yolu yürüyerek kat etmeyi planlayan Arif Güran'ın hedefi Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önü.

Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Arif Güran, yola çıkmasının tek nedeninin kızının hakkını ve gerçeğini savunmak olduğunu söyledi.

Güran, "Bu yola gitmemin tek sebebi benim kızımın hakikatidir. Kızımın hakkıdır. Kızımın hakkı yerdedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Güran, kızının hakkının yerde kalmaması için Ankara'ya gideceğini belirterek, "Bu yol sadece ona gitmek içindir. Buradan çıkışım Ankara'da, varışım Külliye'nin önü olacaktır" dedi.

Baba Güran şunları söyledi:

"Bu yola gitmemin tek sebebi benim kızımın hakikatidir. Kızımın hakkıdır. Kızımın hakkı yerdedir. Ben buradan sadece ve sadece bu bin kilometre gideceğim yolda Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'ma sesleniyorum. Benim kızımın hakkını yerde bırakmayan bu ülkede tek bir kişi var. O da ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Ve bu yol sadece ona gitmek içindir. Buradan çıkışım Ankara'da varışım külliyenin önü olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Arama çalışmalarının 19'uncu gününde Narin'in cansız bedeni bir dere yatağında bulundu.

Narin'in cenazesinin çuval içerisinde, üzeri taşlarla kapatılmış ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulunduğu tespit edildi.

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davada amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar sanık olarak yargılandı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Nevzat Bahtiyar hakkında ise başlangıçta "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yeniden görüldü. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan'da yapılan yeniden yargılamada Bahtiyar, "nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan takdiri indirim uygulanmadan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.