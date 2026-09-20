Mutsuzuz! Türkiye sondan ikinci oldu

Geo Mapped platformunun Birleşmiş Milletler verilerine dayandırdığı Avrupa hayat memnuniyeti haritası yayımlandı. 0 ile 10 arasında puanlanan araştırmada Türkiye 5,3 puanla listenin son sıralarında yer aldı.

Araştırmada Avrupa ülkelerinin yaşam memnuniyeti puanları karşılaştırıldı. Listenin zirvesinde 7,8 puanla Finlandiya yer aldı. Danimarka ve İzlanda 7,5 puanla Finlandiya'yı takip ederken, İsveç 7,3, Norveç ve Hollanda ise 7,2 puan aldı.

Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde ise puanların genel olarak 6,5 ile 7,1 arasında değiştiği görüldü. Lüksemburg 7,1 puan alırken İsviçre 7, Almanya, İrlanda ve Belçika 6,9 puanda kaldı.

Haritada Balkanlar ve Avrupa'nın doğusuna doğru gidildikçe hayat memnuniyeti puanlarının gerilediği görüldü.

Slovenya 6,9 puanla dikkat çekerken Kosova ve Litvanya 6,7, Romanya 6,6, Estonya, Letonya ve Sırbistan ise 6,4 puan aldı.

Macaristan ve Kıbrıs 6,3, Karadağ 6,1, Hırvatistan 6, Bulgaristan 5,9 ve Rusya 5,8 puanla sıralandı.

TÜRKİYE SONDAN İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Araştırmada Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek 5,7 puan aldı. Türkiye ise 10 üzerinden 5,3 puanla Avrupa'nın hayat memnuniyeti en düşük ikinci ülkesi oldu.

Listenin son sırasında 4,7 puanla Ukrayna yer aldı. Böylece Türkiye, araştırmada Ukrayna'nın ardından Avrupa'nın en düşük hayat memnuniyeti puanına sahip ülke olarak kayıtlara geçti.