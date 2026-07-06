Mustafa Sarıgül'den yeni parti değerlendirmesi: Benzer yanımız yok, Özgür Özel başarılı olur

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından gündeme gelen "yeni parti" iddiaları siyaset kulislerinde tartışılmaya devam ediyor. Mustafa Sarıgül, olası yeni oluşumun kendi geçmiş siyasi hareketiyle karşılaştırılmasına itiraz ederken, CHP lideri Özgür Özel hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, "Hiç benzer yanımız yok. Özgür beyin kuracağı parti olağanüstü başarılı olur" dedi.

Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulmasına karşı çıkan çevrelerin, geçmişte Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün öncülük ettiği siyasi girişimleri örnek gösterdiğini ifade etti.

Sevinç'in aktardığına göre, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise bu kıyaslamalara net bir yanıt verdi.

Sarıgül, "Hiç benzer yanımız yok" ifadelerini kullanarak, olası yeni parti girişiminin kendi geçmiş siyasi hareketiyle aynı çerçevede değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

"OLAĞANÜSTÜ BAŞARILI OLUR"

Şaban Sevinç paylaşımında ayrıca Sarıgül'ün şu değerlendirmelerini aktardı:

"Özgür Özel CHP’yi birinci parti yaptı, devamında da çok başarılı bir profil oluşturdu. Özgür bey şu anda bir halk kahramanı durumunda. Yeni parti kurması için dipten gelen bir dalga var, kuracağı parti olağanüstü başarılı olur."