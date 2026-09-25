Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında telsiz kaydı ortaya çıktı: Bir yanlışlık var bu işte yine

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, parti yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile Mustafa Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Kazanın ardından yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin yeni bir telsiz kaydı, o dönemde ekiplerin yönlendirildiği koordinatlara ilişkin dikkat çeken bir konuşmayı gündeme taşıdı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı kayıtlarında yer alan görüşmede, bir yüzbaşı ile İl Jandarma Komutanı arasında, arama ekiplerinin daha önce bildirilen noktaya ulaştığı ancak herhangi bir ize rastlanmadığı konuşuluyor.

Yenişafak'ın paylaştığı ses kaydında, İl Jandarma Komutanı, Yüzbaşı K.S.'ye ekiplerin ulaştığı bölgedeki durumu sorarken, "Bu dünkü verdiğin noktaya çıktılar" ifadesini kullanıyor. Konuşmada AKUT ekiplerinin de bölgede bulunduğu belirtiliyor.

Yüzbaşı K.S. ise söz konusu koordinatların Genelkurmay Başkanlığı'ndan alındığını ifade ediyor.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanı, koordinatlarda bir sorun olabileceğini belirterek, "E aldınız da bir yanlışlık var bu işte gene" diyor. Komutan, daha önce bölgede 1200 metre rakım bilgisinin verildiğini ve koordinatın sabit kaldığının söylendiğini aktarıyor.

Konuşmada ayrıca ekiplerin bulunduğu bölgede zirvede yoğun tipi olduğu ifade ediliyor.

Konuşmalar şöyle...

Yüzbaşı K.S.: Emredin komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Ya Kemal! Bu dünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Üsteğmen orada.

Yüzbaşı K.S.: Evet komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Herkes orada, AKUT'çular orada. Yok orada bir şey.

Yüzbaşı K.S.: Komutanım bunu Genelkurmay, şeyden, Genelkurmay'dan aldık komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: E aldınız da bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Şimdi oraya tepede zirvede, çok da ciddi bir tipi var orada.

Yüzbaşı K.S.: Evet komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Nedir konu, bir yanlışlık var bu işte