Son Dakika | Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 16 ilde yeni operasyon! 33 gözaltı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese yapılan baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun Ankara merkezli olmak üzere 16 ilde eş zamanlı düzenlendiği ve toplam 45 adreste arama yapıldığı bildirildi.

47 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre operasyon kapsamında 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, FETÖ faaliyetleri kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendiriliyor.

Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır.

10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır."