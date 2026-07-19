Son dakika | Bakan Gürlek'ten Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın, milletin vicdanında derin iz bırakmış dosyalardan biri olduğunu vurguladı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaşan Gürlek, 27 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini, diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğunu aktardı.

GÜRLEK: HİÇBİR ŞÜPHE CEVAPSIZ KALMAYACAK

Gürlek, şöyle devam etti:

"Dosyada FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz Darbe Girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususlar titizlikle değerlendirilmektedir.

Bu dosya, yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil; devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ’nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır. Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletin hukuk içinde sonuna kadar gideceğini vurgulayan Gürlek, "Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir." dedi.

Soruşturmayı titizlikle sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum." ifadelerini kullandı.