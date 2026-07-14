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Halk TV Türkiye Muğla'da peş peşe orman yangınları: Biri sönmeden diğeri başladı

Muğla'da peş peşe orman yangınları: Biri sönmeden diğeri başladı

Muğla'nın Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Muğla'nın Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde orman yangını çıktı. İhbarların ardından bölgelere sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.

YOĞUN RÜZGAR YANGINI BÜYÜTÜYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı. Milas ilçesi Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

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Bölgeden yükselen dumanı fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

KIZILÇAM KAPLI ORMANA MÜDAHALE EDİLİYOR

Öte yandan Kavaklıdere ilçesinin Kurucaova Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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