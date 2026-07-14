Ankara'da ODTÜ Ormanı'nda yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ormanı'nda otluk kısmında, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

ALEVLER AĞAÇLARA SIÇRADI

Kısa sürede rüzgarın ve kuru otların etkisiyle yayılan yangın, otluk alandan yayılarak çevredeki ağaçların bulunduğu bölgeye sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

HIZLI MÜDAHALE FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde, alevler ormanın daha iç kesimlerine ve geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı. (DHA)