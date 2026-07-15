Muğla'da dövülerek katledilen Sevil'in tabutunu kadınlar omuzladı

Muğla'da sevgilisi Niyazi Bahçe tarafından vahşice katledilen Sevil Işıktekin, Menteşe'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede 38 yaşında katledilen kadının tabutu kadınlar tarafından taşındı.

NİYAZİ BAHÇE TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde Niyazi Bahçe ile sevgilisi olduğu belirtilen Sevil Işıktekin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Niyazi Bahçe 38 yaşındaki kadını acımasızca darbetti. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Niyazi Bahçe tarafından öldürülen Sevil Işıktekin

KATİL ERKEK TUTUKLANDI

Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevil Işıktekin, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Niyazi Bahçe ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SEVİL'İN TABUTUNU KADINLAR OMUZLADI

Sevil Işıktekin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınarak Menteşe Kurşunlu Camii'ne getirildi. Cenazeye, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Işıktekin’in yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Sevil Işıktekin'in tabutu, kadınlar tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Işıktekin'in cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi. (DHA)