Muğla’da bir haftada aranan 101 kişi yakalandı

Muğla’da jandarma ekiplerinin 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 101 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta boyunca 3 bin 27 devriye gerçekleştirildi. Denetimlerde 38 bin 591 kişi ile 2 bin 935 araç kontrol edildi.

ARANAN 101 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan aranan 10, hırsızlık suçundan aranan 6, narkotik suçlardan aranan 4, kaçakçılık suçundan aranan 4 ve diğer suçlardan aranan 77 kişi yakalandı. Yakalanan 101 şüpheliden 25’i adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerinin çalışmalarında ise hakkında yakalama kararı bulunan 14 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden 12’si de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

BAZI SUÇLARDA AZALMA SAĞLANDI

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesinde aldığı tedbirler sonucunda kasten yaralama, mala zarar verme, trafik kazası sonucu taksirle yaralama ve imar kirliliğine neden olma olaylarında azalma sağlandığı bildirildi.

TRAFİKTE 1483 SÜRÜCÜYE İŞLEM

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince aynı tarihlerde gerçekleştirilen denetimlerde ise trafik kurallarına uymadığı belirlenen 1483 sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde 79 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, 191 araç trafikten men edildi. Trafik ekipleri ayrıca 1034 yol kullanıcısına trafik güvenliği konusunda eğitim verdi.

Ekiplerin, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılması amacıyla denetim ve eğitim faaliyetlerine devam edeceği kaydedildi. (AA)