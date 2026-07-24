Muğla'da belediyenin tapulu mülküne resen el koydular

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Belediye kayıtlarına göre Emirbeyazıt Mahallesi 370 ada 46 parselde bulunan 494,09 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz, 6360 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında Valilik Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu'nun 20 Mart 2014 tarihli kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

Belediye, taşınmaz üzerindeki eski yapıların riskli olması nedeniyle bunları yıkarak, mevcut binaların tamamını kendi bütçesiyle yeniden inşa etti.

TAPU RESEN VAKIF ADINA TESCİL EDİLDİ

Ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıya göre, Menteşe Tapu Müdürlüğü'nün 22 Haziran 2026 tarih ve 10490 yevmiye numaralı işlemiyle taşınmazın mülkiyeti resen Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil edildi.

Belediye yetkilileri, söz konusu tescilin sadece bildirim yoluyla iletildiğini söylerken, kendilerinden bir görüş alınmadığı söylediler.

BÜYÜKŞEHİR MAHKEMEYE GİDİYOR

Tapudaki bu değişikliğin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Belediye yönetimi, taşınmaz üzerindeki mevcut yapıların tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildiğinin mahkeme kararıyla tespit edilmesi amacıyla dava açılması için dosyayı Hukuk Müşavirliği'ne sevk etti.

Belediyenin amacı, taşınmaz üzerindeki yapıların belediye tarafından yapıldığının hukuken kayıt altına alınmasını sağlamak.

TARİHİ KURŞUNLU CAMİİ YANI

Söz konusu taşınmazın, Menteşe'nin tarihi dokusunun en önemli noktalarından biri olan Kurşunlu Camii'nin hemen yanında bulunması da gelişmeye ayrı bir önem kazandırıyor. Belediye burayı bir kafe işletmesine kiralayarak, gelir elde ediyor.

Tapu devrinin hangi hukuki gerekçeyle gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, belediyenin başlattığı hukuki sürecin sonucunun emsal niteliğinde olabileceği değerlendiriliyor.

SIRADA BAŞKANLIK BİNASI MI VAR?

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan birçok taşınmazın daha farklı vakıflara devrinin yapılacağı ifade edilirken, bunların arasında başkanlık binası da bulunduğu ileri sürülüyor.