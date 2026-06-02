Son Dakika | Yerebatan Sarnıcı yürütmeyi durdurma kararına rağmen tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 13 milyon euro maliyetle restore edilerek yeniden kentin en önemli turizm merkezlerinden biri haline getirilen Yerebatan Sarnıcı, bugün saat 10.00 itibarıyla tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu döneminde, İBB Miras tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirilen tarihi yapı, yenileme çalışmalarının ardından İstanbul'un en çok ziyaret edilen kültürel miras alanlarından biri olarak öne çıkmıştı.

Devir işlemiyle ilgili açıklama yapan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Osman Cenk Akın, kuruma ulaşan resmi tebligat doğrultusunda Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiğini söyledi.

Akın, "Bugün 2 Haziran. Elimize ulaşan tebligat nedeniyle İBB mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı'nı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrediyoruz. Burayı 2022 yılında restore etmiştik. Restorasyonun ardından Yerebatan Sarnıcı yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyi ağırladı" dedi.

18 Nisan'da başlatılan ve Türk vatandaşlarının 1 lira karşılığında sarnıcı ziyaret edebilmesini sağlayan kampanyaya da değinen Akın, "Bu uygulamadan bugüne kadar yaklaşık 500 bin vatandaşımız yararlandı" ifadelerini kullandı.

'HUKUKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR'

Devir sürecine ilişkin hukuki işlemlerin sürdüğünü belirten Akın, "Kültür A.Ş. olarak burada kiracı sıfatıyla bulunuyorduk. Hukuki süreçler devam ediyor ancak bugün itibarıyla devir işlemini Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetiyle ilgili tartışma, tarihi yapının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesiyle başladı.

Gelişmeyi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı'nın tapusunun "hukuki ve vicdani bir dayanak olmaksızın" Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kaydedildiğini açıkladı.

Süreç yargıya taşınırken, İBB'nin açtığı dava kapsamında İstanbul 8. İdare Mahkemesi dikkat çeken bir karar verdi. Mahkeme, Yerebatan Sarnıcı'nın tahliyesine ilişkin idari işlemin yürütmesini geçici olarak durdurdu.