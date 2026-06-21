Muğla'da alev alev yanan minibüs demir yığınına döndü

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasında konumlanan Pina Yarımadası, sabahın erken saatlerinde korkutan bir yangın gerçekleşti. Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi sınırları içerisindeki bölgede, saat 08.30 sularında bir minibüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirilirken, minibüsü kaplayan alevlerden yükselen yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Oluşan duman tabakası, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nden de görüldü. Bölgeye ulaşan itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

OLAYLA İLGILI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alev topuna dönen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı. (DHA)