Ailesi umutla bekliyordu: 4,5 aylık bekleyiş acı bitti

Elazığ merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 8 Şubat tarihinde ayrılan ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'nın bulunması için başlatılan arama çalışmaları acı bir sonla noktalandı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine aylardır devam eden arayış, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarla son buldu.

BARAJ GÖLÜNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Keban Baraj Gölü'nün Aydıncık köyü mevkisinde su yüzeyinde bir ceset görüldüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan bedenin, yaklaşık 4,5 aydır kayıp olarak aranan İbrahim Kaya'ya ait olduğu tespit edildi. (AA)

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sudan çıkarılarak kimlik tespiti yapılan yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.