Muğla Barosu'nda oy sayımı tamamlandı: Başkan belli oldu
Muğla Barosu’nun 2026 yılı Olağan Genel Kurulu’nun ardından yapılan başkanlık seçiminde, mevcut Başkan Levent Akgün 793 oy alarak yeniden seçildi.
Muğla Barosu’nun 2026 yılı Olağan Genel Kurulu dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 3 adayın yer aldığı seçimi en çok oyu alarak mevcut Başkan Levent Akgün kazandı.
BARO BİNASINDA YAPILAN SEÇİMDE 3 ADAY YARIŞTI
Genel kurulun ardından baronun hizmet binasında başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde mevcut Başkan Levent Akgün, 27. Dönem CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve Efsun Türkmen Erol yarıştı.
SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI 793 OYLA KAZANDI
Baroya kayıtlı 2 bin 568 avukatın bulunduğu Muğla’da seçimin sonuçlarını Divan Başkanı Birdal Ertuğrul açıkladı. Buna göre Akgün 793, Erbay 426, Erol ise 184 oy aldı. Akgün, bu sonuçla yeniden Muğla Barosu Başkanı seçildi.
ANKA
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi