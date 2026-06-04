Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! 'Öldürüp kaza süsü vereceklerdi'

Müge Anlı’nın eski eşi gazeteci Burhan Akdağ, 8 yıldır evli olduğu Aysun Çardak ile boşanma davasının görüldüğü gün Ataşehir'de oturduğu sitenin önünde saldırıya uğradı.

O esnada yanında olan kızı Aslıhan Akdağ yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

10 Dakika isimli sayfanın paylaştığı görüntülerde, kızının 'yardım edin' sesleri duyuldu.

Saldırının ardından açıklama yaparak devlet büyüklerinden yardım isteyen Aslıhan Akdağ, "Babamı öldürüp kaza süsü vermek istediler" dedi.

"BABAMI ÖLDÜRMEYE KALKTI!"

Akdağ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bir bir yardım çığlığıdır; babamın ‘dün itibari’ ile eski eşi Aysun’un sevgilisi olduğunu düşündüğümüz Hasan isimli şahıs dün; yani boşanma davalarının karara bağlandığı gün babamı öldürmeye kalktı! Babamın kapısında iki kişi pusu kurarak, apartman içerisinde bekleyip bize çok adi bir şekilde saldırdılar!

"BABAMIN HAYATININ TEHLİKEDE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"