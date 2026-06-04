Dilan-Engin Polat'ın koruması cinayetinde Daltonlar izi! İfadeler ortaya çıktı

Dilan ve Engin Polat’ın korumalığını yapan ve Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, dün Çeşme'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

37 yaşındaki Can Polat'ın ölümünün ardından saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın talimatı Daltonlar çetesinden aldığı ve asıl hedefin Engin Polat olduğu öne sürüldü.

DALTONLAR TARAFINDAN TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gerçek Gündem'in haberine göre, soruşturma kapsamında ifade veren Engin Polat, “Daltonlar” olarak tanınan suç örgütü tarafından yaklaşık 2 yıldır tehdit edildiğini belirtti. Çeşme’de oldukları süreçte ise herhangi bir şekilde tehdit edilmediğini söyleyen Polat, otel adreslerini ise sosyal medyada paylaştıklarını ifade etti.

Yapılan incelemede saldırganın S.A. olduğu tespit edildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen siyah otomatik tabanca, üç boş kovan, silaha ait 21 adet 9 milimetre çapında fişek ve şüphelinin olay sırasında giydiği kıyafetlere farklı yerlerde el konuldu.

İlk ifadesi alınan şüpheli ise sosyal medya üzerinden Daltonlar üyeleriyle iletişim sağladığını ve maddi sorunlar yüzünden örgüt için çalışmaya başladığını söyledi. 'Orhan Keleş' ismini kullanan bir kişinin verdiği talimatla 13 Nisan 2026'da Konya'da A.K.'ye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdiğini ve karşılığında 100 bin lira aldığını belirtti.

ASIL HEDEF ENGİN POLAT'TI

Daha sonra İstanbul'a gönderildiğini söyleyen S.A., asıl hedefin ise Engin Polat olduğunu belirtti. Ancak Engin Polat'ın olduğu yerlerdeki güvenlik önlemleri sebebiyle saldırıyı gerçekleştiremediğini söyledi.

Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımının ardından Çeşme'ye geldiğini ve yeni talimat aldığını söyleyen S.A., Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ı hedef aldığını belirtti.

Öte yandan, Daltonlar ile bağlantılı olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, saldırının ardından paylaşımlar yapıldığı görüldü. Paylaşımlarda, kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla tanınan Beratcan Gökdemir'e ait olduğu aktarılan fotoğrafların kullanıldığı ve Dilan Polat'a

ait bir şarkının eşlik ettiği içeriklerin yayımlandığı öne sürüldü.