MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması

Askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan binlerce vatandaşın merakla beklediği yeni ücret tarifesi için kritik eşiğe gelindi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin bilgiler verdi. Aktürk, 2026 yılının ikinci altı ayını kapsayacak bedelli askerlik tutarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesinin ardından kesinleşerek kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Ayrıca Aktürk, "Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkan-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

YILDA İKİ KEZ GÜNCELLENİYOR

Bedelli askerlik tutarının hesaplanmasında memur maaş katsayısındaki değişimler temel bir ölçüt olarak kullanılıyor. Yılda iki kez güncellenen bu ücret, milyonlarca memur ve emekli maaşına yön veren enflasyon verileriyle doğrudan bağlantılı olarak şekilleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaş katsayılarının da netleşmesi bekleniyor. Bu verilerin ışığında hazırlanacak olan genelge, bedelli askerlik yapacak adayların ödeyeceği yeni yasal tutarı resmen ortaya koyacak. 2026 yılının Ocak ve Temmuz aylarında bedelli askerlik ücreti 416.361,30 TL olarak uygulanmıştı.