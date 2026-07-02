Dananın kuyruğu yarın kopuyor! En düşük emekli maaşı için masadaki 3 farklı zam senaryosu

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Haziran ayı enflasyon verileri yarın netlik kazanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, bu kritik veriyi 3 Temmuz saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Yılın ilk yarısına ait 6 aylık net enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte, hem nihai zam oranları hem de en düşük emekli maaşı için uygulanacak yeni rakam resmen gün yüzüne çıkacak. Mayıs ayı itibarıyla tüketici fiyatlarında gerçekleşen yüzde 16,61'lik beş aylık artış, emeklilerin şimdiden garanti altına aldığı zam oranını oluştururken, yarınki son veriyle birlikte süreç tamamlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN MASADAKİ ÜÇ SENARYO

Halihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının, Haziran ayı enflasyon beklentilerine göre yükselebileceği üç farklı seviye dikkat çekiyor. İlk senaryoya göre Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,04 artarsa altı aylık toplam artış yüzde 17,82'ye ulaşacak ve taban maaş 23 bin 564 lira seviyesine gelecek. İkinci tahminde ise Haziran enflasyonunun yüzde 1,25 oranında gelmesi halinde toplam artış yüzde 18,06'yı bulacak ve böylece en düşük emekli maaşı 23 bin 613 liraya olacak. Son senaryoda ise Haziran enflasyonunun yüzde 0,75 seviyesinde kalması halinde toplam artış yüzde 17,48'de kalacak ve en düşük aylık 23 bin 496 lira olarak uygulanacak. CNBC-e'nin haberine göre, yapılacak bu düzenleme doğrudan en düşük aylık sınırında maaş alan yaklaşık 5 milyon emeklinin gelirinde artış sağlayacak.

TABAN MAAŞIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

En düşük emekli aylığının yıllar içindeki değişimi geçmişten günümüze şu şekilde gerçekleşti:

2019 Ocak: 1.000 TL

2020 Nisan: 1.500 TL

2022 Ocak: 2.500 TL

2022 Temmuz: 3.500 TL

2023 Ocak: 5.500 TL

2023 Nisan: 7.500 TL

2024 Ocak: 10.000 TL

2025 Ocak: 14.469 TL

2025 Temmuz: 16.881 TL

2026 Ocak: 20.000 TL